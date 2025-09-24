le mille vite e resurrezioni di chiara ferragni dalla moda ai diritti delle donne ora amori tarocchi e sottone

Milano, 24 settembre 2025 – La Fenice, la società punta di diamante di Chiara Ferragni, che fino a 18 mesi fa fatturava oltre 12 milioni, naviga in pessime acque, ma lei, l’influencer che per prima è stata capace di trasformare la sola immagine di un post in un lavoro milionario, prova a rinascere dalle ceneri. Ieri mattina era il gran giorno, quello in cui dopo mesi e mesi di labor limae sull’accusa truffa, forse truffa aggravata, principi del foro al lavoro, citazioni dirette, il Pandoro gate approdava in un’anonima aula di tribunale. Nei mesi, intanto, l’impero della più famosa imprenditrice digitale che masticava successi e incassi da favola, si è sgretolato in un gigantesco fuoco di paglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

