Le mille vite e resurrezioni di Chiara Ferragni dalla moda ai diritti delle donne Ora amori tarocchi e sottone
Milano, 24 settembre 2025 – La Fenice, la società punta di diamante di Chiara Ferragni, che fino a 18 mesi fa fatturava oltre 12 milioni, naviga in pessime acque, ma lei, l’influencer che per prima è stata capace di trasformare la sola immagine di un post in un lavoro milionario, prova a rinascere dalle ceneri. Ieri mattina era il gran giorno, quello in cui dopo mesi e mesi di labor limae sull’accusa truffa, forse truffa aggravata, principi del foro al lavoro, citazioni dirette, il Pandoro gate approdava in un’anonima aula di tribunale. Nei mesi, intanto, l’impero della più famosa imprenditrice digitale che masticava successi e incassi da favola, si è sgretolato in un gigantesco fuoco di paglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mille - vite
Rai 3, le mille vite del "Signor Faletti"
Un software, mille vite rovinate. La vergogna britannica del caso Horizon
Le mille vite del fantino fra amori fluidi e sogni psichedelici
Il senzatetto che si fece ciclista-viaggiatore (e poi blogger , scrittore e imprenditore). Addio a Stefano Bruccoleri, torinese dalle mille vite - X Vai su X
Chi legge, alla fine dei suoi giorni, avrà vissuto mille vite, ha scritto Umberto Eco. Ma si tratta di un eco freudiano. Freud lo afferma chiaramente, e lo spiega altrettanto bene, nel suo saggio sulla guerra. Anche questo ha scritto Freud… Cosa diavolo non ha scri - facebook.com Vai su Facebook
A Roma venerdì l’inaugurazione di un percorso espositivo dedicato a Chiara Lubich; A Vite che sanno di Vangelo, la testimonianza di Fra' Ezio Tavernini, cappellano d'ospedale; Maria Chiara Mangiacavallo nel dolore sceglie di brillare grazie alla fede.