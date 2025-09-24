Nel panorama delle piattaforme di streaming, Netflix si distingue per la sua capacità di proporre una vasta gamma di contenuti, tra serie originali e licenze. Nonostante alcune cancellazioni premature di show di successo, la piattaforma continua a ospitare produzioni che hanno raggiunto e superato i cinque stagioni, dimostrando una certa resilienza nel mantenere programmi apprezzati dal pubblico. In questo approfondimento vengono analizzate alcune tra le serie più longeve e popolari, evidenziando il loro percorso e l’impatto sul pubblico. serie di successo con oltre cinque stagioni. lucifer: sei stagioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le migliori serie Netflix con oltre 5 stagioni: da Lucifer a Black Mirror