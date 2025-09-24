Le mani della camorra sulle estorsioni arrivano le condanne per o' Mericano a’ Pecora o' Toro e Tinuccio
Il giudice del tribunale di Napoli ha condannato una serie di esponenti del Clan Mallardo per i reati, a vario titolo, di associazione mafiosa o estorsione aggravate dal metodo mafioso. I quattro coinvolti erano stati arrestati lo scorso settembre e scarcerati poche settimane dopo dal riesame. Si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
