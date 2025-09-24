Le Kardashian fermano il traffico di New York | total black per un progetto speciale
Nel cuore pulsante di New York, proprio sugli scalini della maestosa Public Library di Midtown, tre donne vestite di nero sono riuscite in un’impresa quasi impossibile: fermare il tempo (e il traffico) della città che non dorme mai. Kim Kardashian, accompagnata dalla madre Kris Jenner e dalla sorella Khloé, ha presenziato a un evento che ha unito moda, performance, sport e spettacolo: la presentazione ufficiale della nuova, attesissima collaborazione tra il suo brand Skims e Nike. Un progetto che ha il sapore del cambiamento: non solo per l’universo del fashion activewear, ma per la narrazione di cosa può (e deve) essere l’ abbigliamento sportivo femminile nel 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: kardashian - fermano
