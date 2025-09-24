Le interviste Menichini | Ci voleva qualche manovra in più

Quando Scaccabarozzi (al primo gol in questo campionato) ha infilato il pallone dove D’Alterio non poteva mai arrivare, la speranza che il Pontedera potesse uscire indenne dal Liberati sembrava poter diventare realtà. Invece così non è stato e i granata devono mettere a referto la quarta sconfitta dopo sei giornate. Nonostante la sconfitta, l’allenatore Leonardo Menichini è soddisfatto della prestazione offerta dalla sua squadra: "I ragazzi venivano da una prestazione come quella col Campobasso, nella quale dopo mezz’ora era finita la partita, per cui mi aspettavo questo tipo di reazione. La Ternana è una delle squadre più forti del girone, ed è ben allenata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

