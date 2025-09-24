Le infinite Vie del Cinema i migliori film di Venezia
È in arrivo a Milano, da questo giovedì sino 3 ottobre, e Brescia, Bergamo, Melzo, Varese, dal 29 settembre al 19 ottobre, la 46esima edizione de Le vie del cinema, dedicata ai grandi festival internazionali promossa da AGIS lombarda con Fondazione La Biennale di Venezia e la collaborazione delle sale cinematografiche milanesi e lombarde. In 21 cinema di cui 15 a Milano si potranno vedere 40 film in anteprima e in lingua originale sottotitolata da Venezia, Cannes, Berlino, il vincitore del Milano Film Fest e, nell’ambito dell’ Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, i corti premiati alla 20esima edizione di Cortinametraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: infinite - cinema
Nuova data per "Follemente" al Cinema Italia di Dolo! Un film intenso e coinvolgente che esplora i misteri della mente e le sue infinite sfumature. Non lasciatevelo scappare! Vi aspettiamo per una serata di grande cinema! #Follemente #CinemaIt - facebook.com Vai su Facebook
Incassi #Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo - X Vai su X
Le infinite Vie del Cinema, i migliori film di Venezia; Queen. Rock Montreal. Il concerto leggendario al Cinema; Sofia: Rassegna cinematografica italiana Storie dalla Montagna 2025 11.02.2025.