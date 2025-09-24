È in arrivo a Milano, da questo giovedì sino 3 ottobre, e Brescia, Bergamo, Melzo, Varese, dal 29 settembre al 19 ottobre, la 46esima edizione de Le vie del cinema, dedicata ai grandi festival internazionali promossa da AGIS lombarda con Fondazione La Biennale di Venezia e la collaborazione delle sale cinematografiche milanesi e lombarde. In 21 cinema di cui 15 a Milano si potranno vedere 40 film in anteprima e in lingua originale sottotitolata da Venezia, Cannes, Berlino, il vincitore del Milano Film Fest e, nell’ambito dell’ Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, i corti premiati alla 20esima edizione di Cortinametraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le infinite Vie del Cinema, i migliori film di Venezia