Le immagini del tifone Ragasa | decine di morti e centinaia di dispersi

Negli ultimi due giorni, uno dei più potenti tifoni degli ultimi anni ha travolto l'Asia orientale con venti che hanno sfiorato i 195 chilometri orari e piogge torrenziali. Ragasa ha colpito le Filippine, Taiwan, Hong Kong e la Cina meridionale, provocando effetti devastanti. . Filippine. Il tifone ha colpito le Filippine lunedì e da allora oltre 25mila residenti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e rifugiarsi in centri di accoglienza, tra gravi allagamenti e danni a infrastrutture e coltivazioni. Tra le vittime – almeno una decina – ci sono anche alcuni pescatori annegati al largo di Santa Ana (provincia di Cagayan). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le immagini del tifone Ragasa: decine di morti e centinaia di dispersi

In questa notizia si parla di: immagini - tifone

Taiwan, il tifone Podul sulla costa: le immagini della tempesta e delle evacuazioni

Vietnam, il tifone Kajiki inonda le strade: le immagini in TV

Filippine, il super tifone Ragasa viaggia a 300 chilometri all'ora: le immagini dei danni

Immagini delle devastazioni del tifone #Bualoi - X Vai su X

askanews. . Immagini delle devastazioni del tifone #Bualoi - facebook.com Vai su Facebook

Le immagini del tifone Ragasa: decine di morti e centinaia di dispersi - Uno dei più potenti tifoni degli ultimi anni ha colpito Filippine, Taiwan, Hong Kong e Cina meridionale provocando effetti devastanti: esondazioni di laghi, piogge torrenziali e venti che hanno sfiora ... Lo riporta ilfoglio.it

Super tifone Ragasa, morte e distruzione tra Filippine, Taiwan e Cina: le immagini - Il super tifone Ragasa ha colpito duramente la Cina, Hong Kong e Macao: a Taiwan si registrano 14 morti e 124 dispersi. meteo.it scrive