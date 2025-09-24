Le grandi firme del vino Eccellenze da tutta Italia per due giorni di eventi
di Claudio Roselli capitale per due giorni del grande vino italiano. Con l’acronimo " B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane ", va in scena la prima manifestazione enogastronomica di alto profilo promossa dal Comune e dal sindaco Fabrizio Innocenti, in collaborazione con il noto wine critic e sommelier Luca Gardini. L’appuntamento, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre, celebra uno dei grandi prodotti del nostro Paese con un format dinamico che unisce sotto lo stesso segno cultura, tradizione e buongusto. E lo farà ospitando - nel centro storico e negli spazi del Borgo Palace Hotel - dozzine di cantine italiane selezionate per qualità e rappresentatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: grandi - firme
Grandi firme sul giornale, in regalo un libro prezioso per tutti i nostri lettori
Grandi Firme de La Nazione. Articoli, ricordi, immagini. Un itinerario della memoria
Beat Festival grandi firme ad Empoli: ci sono anche Willie Peyote e Fabri Fibra
Strumenti musicali?La collezione di Stefano Fiuzzi IL TESORO DEI FORTEPIANI Pleyel, Graf , Schantz, Simon: sono soltanto alcune delle grandi "firme” che è possibile ammirare a Firenze, su prenotazione, nell’Accademia Bartolomeo Cristofori, grazie al prez - facebook.com Vai su Facebook
Le grandi firme del vino. Eccellenze da tutta Italia per due giorni di eventi; Le grandi firme del vino italiano in una delle località balneari più esclusive del Belpaese; Un ’Tramonto’ tutto da degustare. In piazza pesce e vini pregiati: Le eccellenze del nostro territorio.
"Eccellenza grandi firme" - "Quello che prenderà il via il prossimo 10 settembre sarà un campionato di Eccellenza estremamente ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Eccellenza grandi firme. Larcianese protagonista - La Larcianese, ripescata in Eccellenza, è stata inserita nel girone A: se la vedrà con Belvedere, Castelnuovo Garfagnana, Cenaia, Fratres Perignano, Fucecchio, Lucchese, Massese, Montespertoli, Pro ... Come scrive lanazione.it