di Claudio Roselli capitale per due giorni del grande vino italiano. Con l’acronimo " B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane ", va in scena la prima manifestazione enogastronomica di alto profilo promossa dal Comune e dal sindaco Fabrizio Innocenti, in collaborazione con il noto wine critic e sommelier Luca Gardini. L’appuntamento, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre, celebra uno dei grandi prodotti del nostro Paese con un format dinamico che unisce sotto lo stesso segno cultura, tradizione e buongusto. E lo farà ospitando - nel centro storico e negli spazi del Borgo Palace Hotel - dozzine di cantine italiane selezionate per qualità e rappresentatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le grandi firme del vino. Eccellenze da tutta Italia per due giorni di eventi