Le grandi firme del vino Eccellenze da tutta Italia per due giorni di eventi

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Claudio Roselli capitale per due giorni del grande vino italiano. Con l’acronimo " B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane ", va in scena la prima manifestazione enogastronomica di alto profilo promossa dal Comune e dal sindaco Fabrizio Innocenti, in collaborazione con il noto wine critic e sommelier Luca Gardini. L’appuntamento, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre, celebra uno dei grandi prodotti del nostro Paese con un format dinamico che unisce sotto lo stesso segno cultura, tradizione e buongusto. E lo farà ospitando - nel centro storico e negli spazi del Borgo Palace Hotel - dozzine di cantine italiane selezionate per qualità e rappresentatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le grandi firme del vino eccellenze da tutta italia per due giorni di eventi

© Lanazione.it - Le grandi firme del vino. Eccellenze da tutta Italia per due giorni di eventi

In questa notizia si parla di: grandi - firme

Grandi firme sul giornale, in regalo un libro prezioso per tutti i nostri lettori

Grandi Firme de La Nazione. Articoli, ricordi, immagini. Un itinerario della memoria

Beat Festival grandi firme ad Empoli: ci sono anche Willie Peyote e Fabri Fibra

Le grandi firme del vino. Eccellenze da tutta Italia per due giorni di eventi; Le grandi firme del vino italiano in una delle località balneari più esclusive del Belpaese; Un ’Tramonto’ tutto da degustare. In piazza pesce e vini pregiati: Le eccellenze del nostro territorio.

"Eccellenza grandi firme" - "Quello che prenderà il via il prossimo 10 settembre sarà un campionato di Eccellenza estremamente ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Eccellenza grandi firme. Larcianese protagonista - La Larcianese, ripescata in Eccellenza, è stata inserita nel girone A: se la vedrà con Belvedere, Castelnuovo Garfagnana, Cenaia, Fratres Perignano, Fucecchio, Lucchese, Massese, Montespertoli, Pro ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Grandi Firme Vino Eccellenze