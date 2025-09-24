"Il settore del meccanotessile sta vivendo una fase in chiaro e scuro: da una parte le notizie non sono buone per via dei cali costanti di produzione dal 2019 ad oggi. Si può parlare di una flessione di 10% all’anno. D’altro canto c’è da rilevare una notizia davvero buona: finalmente è finita ’l’emorragia’ che riguarda le filature. Che cosa significa? I macchinari, come è successo negli anni passati, non prendono più la via della Cina". Massimo Luchetti, coordinatore del gruppo Meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord, guarda con lucidità al passato e al presente con un pizzico di quell’intraprendenza e fiducia nelle competenze di un distretto che ha fatto (e continua a fare) la storia del tessile di qualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le filature tornano protagoniste: "Stop all’emorragia verso la Cina"