Le fibre tinte della DHG Nel 2007 l’intuizione dell’e-commerce | Una scelta vincente

Vendere on line materie prime tinte destinate al mondo degli artisti tessili e degli hobbisti. La DHG è un’azienda che dal 2007 ha intrapreso questa strada quando ancora l’e-commerce non aveva la dimensione planetaria assunta oggi. Nasce, infatti, come uno dei primi esperimenti di diversificazione e discesa a valle della casa madre Gruppo Colle che già all’epoca aveva intuito quanto fosse essenziale guardare oltre il classico core business (quello della tintura di tops e fiocco) e uscire dalla propria zona di comfort. E’ stata proprio questa intuizione che spinse gli amministratori di allora a chiedere a Gaia Gualtieri (figlia di Roberto Gualtieri cofondatore di Gruppo Colle), laureata in marketing, di entrare in azienda per portare nuove idee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

