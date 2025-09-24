Le Défilé Renault | il nuovo spazio espositivo sugli Champs Elysées celebra la storia e le novità del marchio

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apre al pubblico il nuovofilé Renault - The Carwalk, elegante e moderno spazio dedicato al brand d’Oltralpe nel cuore degli Champs Élysées. Questa struttura porta la firma dell'architetto Franklin Azzi e punta a superare il concetto tradizionale dello showroom. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Défilé Renault: il nuovo spazio espositivo sugli Champs Elysées celebra la storia e le novità del marchio

In questa notizia si parla di: renault - nuovo

