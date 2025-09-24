Le Défilé Renault | il nuovo spazio espositivo sugli Champs Elysées celebra la storia e le novità del marchio
Apre al pubblico il nuovo Défilé Renault - The Carwalk, elegante e moderno spazio dedicato al brand d’Oltralpe nel cuore degli Champs Élysées. Questa struttura porta la firma dell'architetto Franklin Azzi e punta a superare il concetto tradizionale dello showroom. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
