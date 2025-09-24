Le chiavi dello Zaccheria all’Heraclea col ribasso del 90% forti perplessità anche nella maggioranza
Ha suscitato scalpore l’affidamento della gestione ponte dello stadio Zaccheria per due stagioni calcistiche all’Asd Heraclea Calcio con un ribasso ‘monstre’ di oltre il 90%. Il Comune di Foggia consegna le chiavi dell’impianto sportivo a Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, patron del club di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: chiavi - zaccheria
