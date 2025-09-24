Le capriole di Meloni sulla Palestina e le reazioni dei soliti farisei

La giornata di ieri andrà senza dubbio a posizionarsi nei libri di storia tra le altre, numerose, dello stesso genere. Intendendo per esse quelle caratterizzate da vicende fuori della normale gestione. Anche memorabile, ancora più specificamente per l’entità delle conseguenze che certamente provocherà. Ieri, nel corso dell’assemblea appena descritta, il Presidente francese Macron, come introduzione al suo intervento, ha dichiarato formalmente che il governo che presiede riconosce, senza chiedere alcunché in contropartita, la sovranità della Palestina. A tale comunicazione esplicita, se ne sono aggiunte ben altre undici di rappresentanti di paesi della UE, dal contenuto simile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giorgia Meloni apre allo Stato di Palestina ma a due condizioni: l’opposizione attacca - La situazione a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina sono argomenti caldi: l'apertura di Giorgia Meloni e le reazioni. Da newsmondo.it

Meloni vuole riconoscere la Palestina a condizioni ridicole perché il consenso crolla ma guai a scontentare Trump - Giorgia Meloni, parlando a New York, ha annunciato che l’Italia sarebbe disponibile a riconoscere la Palestina, ma solo a condizioni talmente restrittive da svuotare completamente di significato quals ... Lo riporta globalist.it