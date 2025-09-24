Le bombe il teatro e la guerra | top news e focus de L’identità

Le notizie e gli approfondimenti della giornata online: domani, anche ne L'identità in edicola L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Le bombe, il teatro e la guerra: top news e focus de L’identità

In questa notizia si parla di: bombe - teatro

Il teatro non ricostruisce le case, ma custodisce le voci. Non ferma le bombe, ma apre gli occhi e i cuori. Che il nostro sguardo non si abitui al dolore. Che le braccia restino aperte. Che il teatro continui a dirci, ancora una volta: siamo umani perché sappiamo a - facebook.com Vai su Facebook

Il ruolo dei Teatri di guerra: rifugio, simbolo e resistenza; Guerra e clima. Top secret le emissioni di gas serra dai 56 conflitti armati nel mondo, cancellati dagli Accordi sul clima. Eppure dall’Ucraina al Medio Oriente oltre ai massacri ci sono anche i danni all’atmosfera; Putin, l’uomo solo al comando con l’incubo che ritorna.

Cuneo, trovate cinque bombe a mano della Seconda guerra mondiale in una miniera - Cinque bombe a mano risalenti alla Seconda guerra mondiale sono state rivenute nel Cuneese, all’interno di una miniera nel comune di Valdieri. Come scrive tg24.sky.it

Otto bombe a mano della Seconda guerra mondiale trovate sul Nevegal: erano nascoste «in un deposito improvvisato» in un bosco vicino ad un torrente - Otto bombe a mano della Seconda guerra mondiale sono state trovate in un bosco, vicino ad un torrente, nella zona del Nevegal, in Val Bruna, dalle fiamme gialle del territorio nell ... Si legge su ilgazzettino.it