Le bizzarre avventure di JoJo rilasciato il primo trailer di Steel Ball Run | si vedono anche Gyro e Dio
Warner Bros. Japan e Netflix hanno confermato l'uscita globale nel 2026 di Le bizzarre avventure di Jojo: Steel Ball Run, uno degli archi narrativi più amati dell'opera di Hirohiko Araki. La saga di Le bizzarre avventure di JoJo torna con l'adattamento anime di Steel Ball Run, previsto su Netflix nel 2026. Il trailer ufficiale mostra le prime immagini e rivela cast vocale, registi e dettagli che hanno già acceso l'entusiasmo dei fan. Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run, il ritorno atteso su Netflix nel 2026 Durante il livestream ufficiale del 23 settembre organizzato da Warner Bros. Japan, è stato annunciato che Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run approderà su Netflix nel 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
