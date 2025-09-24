Le banche devono contribuire
«Se si guardano i bilanci di questi ultimi cinque anni, vediamo che ci sono settori, imprese, situazioni, che hanno subito pesantemente la crisi e gli effetti ad esempio del costo dell'energia, e ci sono dei settori che invece, per bravura degli imprenditori che vi lavorano, come quello bancario, che hanno fatto degli utili stratosferici». Giancarlo Giorgetti parte da qui, collegato in videoconferenza a un evento elettorale della Lega nelle Marche, per fissare la rotta della prossima manovra. «Ora in una situazione come questa, credo che in una logica di sistema, e senza bullizzare nessuno, però è giusto che in qualche modo tutti diano un contributo», ha aggiunto il ministro dell'Economia, aprendo così un nuovo fronte di riflessione sul peso che il settore del credito potrà avere nel sostegno al bilancio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: banche - devono
«Più fondi in Italia. I benefici alle banche devono diventare aiuti per i cittadini»
Da quando le banche si finanziano meno (per problemi reputazionali) sul mercato interno emettendo obbligazioni e in parallelo concedendo meno prestiti alle imprese, sono più solide e redditizie in termini di attivo. Le banche per guadagnare devono fare se - facebook.com Vai su Facebook
Banche, Gian Maria Gros-Pietro: sulla Manovra aspettiamo governo, ma gli istituti devono rimanere competitivi Così il presidente di Intesa Sanpaolo a margine del consiglio direttivo dell'Abi in merito all’eventualità che il governo proroghi la sospensione delle - X Vai su X
Manovra, Matteo Salvini: tutti dovranno contribuire alle coperture. Anche le banche; Banche, sviluppo economico e AI. L’Artificial Digital Bank: mito o realtà?; Meeting Rimini, Giorgetti: Tradurre benefici banche in aiuti famiglie.
"Le banche devono contribuire" - «Se si guardano i bilanci di questi ultimi cinque anni, vediamo che ci sono settori, imprese, situazioni, che hanno subito pesantemente la crisi e gli effetti ad esempio del costo dell'energia, e ci s ... Secondo msn.com
"Anche le banche daranno un contributo. Il nostro obiettivo resta la pace fiscale" - "Senza bullizzare nessuno – ha chiarito ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ... Segnala msn.com