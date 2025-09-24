«Se si guardano i bilanci di questi ultimi cinque anni, vediamo che ci sono settori, imprese, situazioni, che hanno subito pesantemente la crisi e gli effetti ad esempio del costo dell'energia, e ci sono dei settori che invece, per bravura degli imprenditori che vi lavorano, come quello bancario, che hanno fatto degli utili stratosferici». Giancarlo Giorgetti parte da qui, collegato in videoconferenza a un evento elettorale della Lega nelle Marche, per fissare la rotta della prossima manovra. «Ora in una situazione come questa, credo che in una logica di sistema, e senza bullizzare nessuno, però è giusto che in qualche modo tutti diano un contributo», ha aggiunto il ministro dell'Economia, aprendo così un nuovo fronte di riflessione sul peso che il settore del credito potrà avere nel sostegno al bilancio pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Le banche devono contribuire"