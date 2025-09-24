Appena ieri Giancarlo Giorgetti ha ricordato gli “ utili stratosferici ” e definito “assolutamente doveroso” chiedere il contributo alle banche sollecitato da Matteo Salvini per finanziare un “sollievo fiscale”. Nessuna “ crociata ”, ha assicurato il ministro dell’Economia, ma la richiesta di un segnale da un comparto che negli ultimi anni ha macinato profitti senza precedenti. Oggi è arrivata la risposta del presidente dell’Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli, che ha scelto di alzare le barricate. Dal palco dell’Università Link di Roma, il numero uno dei banchieri ha rivendicato un’immagine completamente diversa del settore: “Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi – ha sostenuto – segnati da crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali e guerre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le banche a Giorgetti: "No al contributo, veniamo da anni difficili". Nel 2024 utili al massimo storico di 46,5 miliardi