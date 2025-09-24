Le aziende dovranno attendere il 6 luglio per ’liberarsi’ dalla tassazione

Tax Free Day Cna: quest’anno a Prato le imprese dovranno attendere almeno fino all’estate per produrre reddito per se stesse perché finiranno di lavorare per lo Stato solo a luglio: il Tax free day cadrà il 6 luglio per le imprese di Prato, a Pistoia il 9 luglio: solo dopo questa data gli imprenditori potranno liberarsi dalla tassazione. Sono questi alcuni dati territoriali estrapolati dal VII Rapporto annuale "Comune che vai Fisco che trovi" realizzato dall’Osservatorio di Cna nazionale analizzando la situazione fiscale delle imprese di 114 capoluoghi. Nella graduatoria nazionale la città con minore pressione fiscale è Bolzano e quella con maggiore peso fiscale è Agrigento: Prato si piazza al 42° posto e Pistoia al 63° registrando un Total Tax Rate(carico fiscale generale tra tasse nazionali e locali) rispettivamente del 51% e del 52%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

