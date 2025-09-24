Le aritmie cardiache | la musica del cuore incontro del Rotary club Chieti con il dottor Mazzocchetti

Chietitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rotary Club di Chieti organizza l’incontro “Le aritmie cardiache: la musica del cuore”, venerdì 26 settembre, ore 18, all'interno dell'auditorium CoopCredito in via D. Spezioli n. 3032 (Theate Center). Un viaggio tra scienza e metafora per comprendere il ritmo del nostro organo più prezioso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aritmie - cardiache

Aritmie cardiache: cosa sono, come si curano con l’ablazione e quali sono i pericoli

Aritmie cardiache: nuove frontiere dall’AI e dalla robotica

Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica

“Le aritmie cardiache: la musica del cuore”, incontro del Rotary club Chieti con il dottor Mazzocchetti; Chieti, il Rotary Club presenta l’incontro “Le aritmie cardiache: la musica del cuore”; Prospero: “Osservatorio legalità e Commissione pari opportunità insieme per prevenzione e cultura del rispetto“.

aritmie cardiache musica cuoreLa musica in terapia intensiva può aiutare i pazienti con malattie cardiache - Nelle unità di terapia intensiva cardiologica un po’ di musica potrebbe giovare ai pazienti, aiutando a gestire lo stress e migliorando alcuni parametri cardiaci. Come scrive repubblica.it

Un nuovo alleato per il cuore: la tecnologia a supporto della cura delle aritmie - Il convegno internazionale “New Technologies and AI in Hybrid Cardiac Ablation” sarà un confronto globale sulla cura di aritmie cardiache, in particolare le fibrillazioni, che in Italia colpiscono olt ... Si legge su bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Aritmie Cardiache Musica Cuore