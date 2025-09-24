Le aritmie cardiache | la musica del cuore incontro del Rotary club Chieti con il dottor Mazzocchetti
Il Rotary Club di Chieti organizza l’incontro “Le aritmie cardiache: la musica del cuore”, venerdì 26 settembre, ore 18, all'interno dell'auditorium CoopCredito in via D. Spezioli n. 3032 (Theate Center). Un viaggio tra scienza e metafora per comprendere il ritmo del nostro organo più prezioso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Il cuore batte, ma cosa succede quando il ritmo cambia? Le aritmie cardiache sono disturbi che alterano il normale battito del cuore, manifestandosi con tachicardia, bradicardia, palpitazioni e sensazioni di vertigine. Conoscere le cause e i sintomi delle arit
