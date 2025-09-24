Lazio emergenza centrocampo | le opzioni di Sarri per la sfida col Genoa

Fra squalifiche e infortuni, Maurizio Sarri dovrà inventarsi il centrocampo della Lazio per la partita di lunedì sera contro il Genoa a Marassi. Una sfida complicata da non sbagliare per i biancocelesti reduci dalla sconfitta, la terza in quattro gare, del derby. Le squalifiche e gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: lazio - emergenza

Nel Lazio mancano 959 medici di famiglia: “Emergenza diffusa, serve una strategia strutturale”

Lotta alle dipendenze da sostanze: il Lazio in bilico tra emergenza e riforma

Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale

Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 Sicilia. . In occasione del ventennale di Ares 118 Lazio, il Presidente della SEUS, Riccardo Castro , ha preso parte all’evento proponendo alla platea, composta dai direttori dei sistemi emergenziali di varie regioni d’Ita - facebook.com Vai su Facebook

Genoa-Lazio, emergenza a centrocampo: il Comandante pensa ad un difensore, ecco chi Continua qui https://ift.tt/kqgjxVB #laziopress #lazio - X Vai su X

Lazio, emergenza centrocampo: le opzioni di Sarri per la sfida col Genoa; Lazio in completa emergenza: Sarri pensa a Gila come mediano; Lazio, Sarri blocca i tagli: perché ora vuole tenere tutti i giocatori.

Contro il Genoa soltanto Cataldi è disponibile a centrocampo: tutte le opzioni di Sarri - La Lazio è uscita sconfitta dal derby, ma non soltanto: anche decimata e dimezzata in mediana dove, per la partita contro il Genoa di lunedì prossimo, sarà disponibile solo un centro conquista su sei, ... Lo riporta laziopress.it

Lazio, fra squalifiche e infortuni è emergenza a centrocampo: Sarri pensa al 4-2-3-1 - La Lazio riprenderà oggi la marcia di avvicinamento alla gara contro il. Come scrive tuttomercatoweb.com