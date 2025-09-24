I bimbi di quinta che accompagnano quelli di prima a scuola. E iniziato così, con un ideale passaggio del testimone, l’anno della primaria ’Neria Secchi di Bibbiano. È stato in realtà una festa di tutto paese, con in testa la dirigente scolastica Mariacristina Grazioli, il sindaco Stefano Marazzi, il vice e assessore all’istruzione, Paola Marazzi, i bambini, i docenti, il personale della scuola, i genitori. Mariacristina Grazioli, subentrata alla precedente dirigente, afferma: "La meraviglia di questa mattinata è festeggiare l’inizio dell’anno scolastico e la ripresa di tutte le attività della scuola primaria di Bibbiano, che è il cuore pulsante della nostra comunità, il luogo dove si costruisce il futuro, un giorno per volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’avvio dell’anno scolastico si trasforma in una grande festa