L’avvio dell’anno scolastico si trasforma in una grande festa
I bimbi di quinta che accompagnano quelli di prima a scuola. E iniziato così, con un ideale passaggio del testimone, l’anno della primaria ’Neria Secchi di Bibbiano. È stato in realtà una festa di tutto paese, con in testa la dirigente scolastica Mariacristina Grazioli, il sindaco Stefano Marazzi, il vice e assessore all’istruzione, Paola Marazzi, i bambini, i docenti, il personale della scuola, i genitori. Mariacristina Grazioli, subentrata alla precedente dirigente, afferma: "La meraviglia di questa mattinata è festeggiare l’inizio dell’anno scolastico e la ripresa di tutte le attività della scuola primaria di Bibbiano, che è il cuore pulsante della nostra comunità, il luogo dove si costruisce il futuro, un giorno per volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: avvio - anno
Semplificazione avvio anno scolastico 2025/26: informatizzazione nomine, gestione supplenze da GPS più efficiente, ottimizzazione concorsi. Il Piano del Ministero
Adempimenti del dsga e della segreteria scolastica per i primi 90 giorni di avvio anno scolastico: contabilità, prese di servizio, profilature, organizzazione del personale docente e ATA,
Nuove cucine nelle scuole dell’infanzia di Coriano: pronte all'esordio con l’avvio dell'anno scolastico