L' avvertimento dell' Italia a Israele una nave da guerra inviata per proteggere la Flotilla

Dopo l'ultimo attacco alla Global Sumud Flotilla, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato un intervento di soccorso di una fregata italiana. Israele è stata messa al corrente dell'operazione, ha sottolineato Crosetto: sono già stati informati l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Today.it

L'avvertimento dell'Italia a Israele, una nave da guerra inviata per proteggere la Flotilla; Flotilla: Su di noi bombe sonore e urticanti. Protestano le opposizioni, domani Crosetto in Aula - Media: Israele avrebbe offerto un attracco a Ashkelon, rifiutato; Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE.

