L' avvertimento dell' Italia a Israele una nave da guerra inviata per proteggere la Flotilla
Dopo l'ultimo attacco alla Global Sumud Flotilla, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato un intervento di soccorso di una fregata italiana. Israele è stata messa al corrente dell'operazione, ha sottolineato Crosetto: sono già stati informati l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: avvertimento - italia
Attacco dalla Russia, l’Italia non è pronta: l’avvertimento di Crosetto
I piloti russi hanno ignorato i segnali di avvertimento inviati dai caccia italiani che rispondono alla missione di polizia aerea della Nato nel Baltico quando hanno violato lo spazio aereo estone, ha dichiarato sabato un ufficiale militare estone ? https://l.eurone - facebook.com Vai su Facebook
Un avvertimento dall'etere oscuro... - X Vai su X
L'avvertimento dell'Italia a Israele, una nave da guerra inviata per proteggere la Flotilla; Flotilla: Su di noi bombe sonore e urticanti. Protestano le opposizioni, domani Crosetto in Aula - Media: Israele avrebbe offerto un attracco a Ashkelon, rifiutato; Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE.
Israele alla Flotilla: 'Ci dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza' - "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Secondo ansa.it
Flotilla Italia a Israele, "andiamo avanti, missione legale" - Non ci facciamo intimorire perché sappiamo di muoverci nella totale legalità". Segnala quotidiano.net