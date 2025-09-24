Lavoro innovazione contro gli infortuni | Inail e Artes lanciano il bando BIT da 4 milioni

Gli incidenti sul lavoro in Italia stanno aumentando e sono ormai una vera emergenza sociale ed economica: nel 2024 si sono registrati oltre 592 mila infortuni, di cui 1.202 mortali. Per affrontare questa sfida, Inail e il Centro di competenza Artes 4.0 hanno promosso il Bando BIT, presentato a Roma, selezionando 16 progetti hi-tech tra 44 proposte e investendo oltre 4 milioni di euro in soluzioni concrete per la prevenzione. Dall’intelligenza artificiale alla sensoristica IoT, dalla robotica collaborativa ai big data, le tecnologie più avanzate sono già al servizio della sicurezza in cantieri e fabbriche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

