Lavori tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare | modifiche alla circolazione dei treni

Modifiche alla circolazione dei treni nelle giornate del 27 e 28 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare. Come informa Rete ferroviaria italiana, saranno diverse le variazioni che subiranno i treni.Le modifiche ai treni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - stazioni

Lavori sui binari del passante per un mese: ecco le stazioni dove non passeranno i treni

Metro Linea 2, modifiche alla circolazione per lavori nelle stazioni di "Piazza Amedeo" e "Mergellina"

Terminano in tempo i lavori sulla metro M2, quando riaprono le stazioni di Lanza e Moscova

AL VIA I LAVORI PER I CENTRI SERVIZI–STAZIONI DI POSTA A MARCONIA DI PISTICCI - facebook.com Vai su Facebook

Lavori nelle stazioni di Roccapalumba-Alia e Montemaggiore: "Alcuni treni saranno cancellati e sostituiti dai bus" https://ift.tt/LjEcamo - X Vai su X

Lavori tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare: modifiche alla circolazione dei treni; Modifiche ai treni per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare; Cantieri Alta velocità, 120 giorni di interruzione per i lavori della Pescara-Roma.

Metro C, nelle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia si allestiscono i musei - Anche se non c’è ancora una data ufficiale, si avvicina sempre di più l’apertura delle nuove ... Riporta romatoday.it

Le stazioni Colosseo e Porta Metronia della metro C non apriranno a settembre - I test e i collaudi dovevano terminare a fine luglio e, invece, i tecnici saranno impegnati per tutta l'estate, fino quasi alla fine di settembre, per ultimare i lavori sulla nuova tratta della metro ... Secondo romatoday.it