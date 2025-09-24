Lavori sull' autostrada chiuse due uscite nella notte Ecco le modifiche alla viabilità

24 set 2025

A causa di lavori in corso sull’A14-dir nel tratto degli svincoli di Lugo e Cotignola, nella notte di giovedì 25 settembre, dalle 21 fino alle 5 di venerdì, due uscite dell’autostrada saranno chiuse.Nello specifico, a causa di lavori di ispezione al cavalcavia, gli automobilisti che quella notte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

