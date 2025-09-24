lavori sulla porrettana assemblea con i cittadini

Ieri a Marzabotto si è svolta un’assemblea pubblica con l’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo, e della sindaca Valentina Cuppi. Anas ha illustrato ai cittadini i lavori e la gestione della viabilità relativi al cantiere in partenza lunedi? 29 settembre per la messa in sicurezza della Strada SS64 Porrettana in prossimità del ponte dell’Oggiola. "È un incontro che abbiamo deciso di organizzare insieme all’amministrazione comunale e ad Anas, soggetto attuatore che ha spiegato alla cittadinanza l’intervento – racconta Priolo –. Un intervento complesso che richiede anche l’interruzione a senso alternato della strada: i lavori partiranno lunedi? prossimo, per cui era nostra intenzione informare il più possibile la cittadinanza in modo capillare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

