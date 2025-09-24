Lavori in via Ciafarda a San Giovanni Teatino | niente acqua giovedì
A seguito della sostituzione di componenti idraulici in un pozzetto ubicato in via Ciafarda, a San Giovanni Teatino, l'Aca comunica l'interruzione dell'erogazione idrica nella giornata di giovedì 25 settembre. La sospensione è prevista dalle ore 8 alle 14, salvo complicazioni.Le zone e le vie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
