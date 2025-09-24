Lavori Aqp a Cellamare | stop notturno di 7 ore all’erogazione d' acqua

Acquedotto Pugliese ha annunciato una sospensione temporanea della normale erogazione idrica nell’abitato di Cellamare per consentire lavori di miglioramento del servizio.Gli interventi, inseriti nell’appalto Risanamento Reti 4, riguardano il controllo delle pressioni e il monitoraggio delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

