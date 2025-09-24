Lavorare nel giorno di riposo settimanale? L' Aran della Pubblica Amministrazione chiarisce | diritto al recupero e indennità del 50%

Un nuovo orientamento applicativo dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) interviene su una questione delicata quanto cruciale per migliaia di dipendenti pubblici, in particolare per coloro impiegati negli enti locali: cosa accade quando un lavoratore è ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lavorare nel giorno di riposo settimanale? L'Aran della Pubblica Amministrazione chiarisce: diritto al recupero e indennità del 50%

In questa notizia si parla di: lavorare - giorno

Incentivi al 118 per l?estate. «Cifre favolose? Impossibile lavorare due turni al giorno»

Guadagnare 85 euro al giorno senza lavorare? Adesso si può ed è tutto legale

Voci di Gaza – L’operatore Oxfam: “Strade chiuse, minacce e infrastrutture distrutte. Ogni giorno lottiamo per lavorare”

Lavorare a La Romana significa anche questo…! Un giorno di settembre, entri in turno a lavoro…e ti ritrovi la gelateria allestita a tema Netflix con i gusti delle tue serie preferite! Ancora non l’hai saputo? Vi aspettiamo in gelateria per raccontarvi tutto ma so - facebook.com Vai su Facebook

Enti locali: chi lavora durante il riposo settimanale ha diritto al riposo compensativo?; Riposo settimanale negato, quali sono le responsabilità del datore di lavoro. Norma di riferimento e sentenza; Lavoro festivo: quando è obbligatorio e come retribuirlo.

Lavorare 4 giorni alla settimana: utopia o rivoluzione possibile? - Settimana lavorativa corta: è possibile lavorare 4 giorni a settimana mantenendo alta la produttività? Segnala deabyday.tv

Turni massacranti e niente riposo settimanale per meno di 6 euro l’ora: il salario minimo per la “stagione” in Romagna è ancora un miraggio - Il tutto per una media di paga inferiore ai sei euro l’ora (5,60 euro di media) ... Si legge su ilfattoquotidiano.it