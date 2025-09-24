L’autunno è la nuova estate e le persone preferiscono passarlo in alta quota

«L’autunno è una seconda primavera». Albert Camus non poteva sapere che il mondo, con i suoi modi di vivere, avrebbe generato il cambiamento climatico. E con esso una ridefinizione di tutte le stagioni, compresa quella a lui tanto cara. L’autunno, più che a una seconda primavera, oggi somiglia al secondo atto di un’estate che proprio non è andata. Undici milioni di italiani, quest’anno, hanno rinunciato alle vacanze estive (convenzionalmente intese) a causa dei rincari, della riduzione del potere d’acquisto, delle temperature roventi e del sovraffollamento delle mete più gettonate, convinti che avrebbero potuto ritagliarsi un fine settimana nei mesi autunnali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

