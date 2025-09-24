L’Autorità di Bacino continua ad individuare soluzioni con le Regioni per scongiurare la crisi idrica

Casertanews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue incessante il lavoro dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici, coordinato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, per monitorare e mitigare gli impatti della siccità sui diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica, in un quadro che da fine luglio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autorit - bacino

Cerca Video su questo argomento: L8217autorit224 Bacino Continua Individuare