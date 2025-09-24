L’Autorità di Bacino continua ad individuare soluzioni con le Regioni per scongiurare la crisi idrica
Prosegue incessante il lavoro dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici, coordinato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, per monitorare e mitigare gli impatti della siccità sui diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica, in un quadro che da fine luglio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: autorit - bacino
L’Autorità di Bacino della Presidenza della #RegioneSiciliana ha avviato il servizio per l’aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica, destinando a questa attività 870 mila euro. Leggi https://regione.sicilia.it/la-regione-informa/autorita-bacino-al-ag - X Vai su X
L’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia della Presidenza della #RegioneSiciliana ha avviato il servizio per l’aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica, destinando a questa attività 870 mila euro. L’iniziativa, che riguarda 70 Comun - facebook.com Vai su Facebook