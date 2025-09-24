L’autodifesa? Già a 6 anni Corsi ad hoc per i bimbi | Prima lezione evitare guai
Sapersi difendersi non significa solo proteggersi da uno schiaffo o da una violenza. Ma anche e soprattutto avere gli strumenti e una prima ’saggezza’ per scongiurarlo. Intuire un potenziale pericolo e avere l’accortezza innanzitutto di disinnescarlo. E i rudimenti per una vita senza guai si possono imparare fin da piccoli, fin da piccolissimi. Addirittura già dai 6 anni di età. Da questa filosofia prende le mosse il progetto ’ Difesa personale per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni ’, messo su dall’associazione 360 Defence, specializzata in difesa personale, in primis per le donne. Un percorso innovativo in città e che ovviamente non può che suscitare stupore e curiosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: autodifesa - anni
Metodo 'Gracie', a Cesena corsi di autodifesa anche per i bambini da cinque a sette anni
Ti aspettiamo ? Il lunedì e il mercoledì dalle 19:00 alle 20:00 per i corsi adulti 12 anni in su Il lunedì e il giovedì dalle 18:00 alle 19:00 per i corsi bambini 5-11 anni Train with us #kickboxing #kungfu #autodifesa #boxe #wushu #polisportivalonatode - facebook.com Vai su Facebook
In fin di vita il bambino di 6 anni investito mentre attraversava con la mamma: erano arrivati dall'Ucraina per sfuggire alla guerra - È in fin di vita all'ospedale di Padova il bambino ucraino di 6 anni investito mercoledì pomeriggio, 20 agosto, in via Noalese a Santa Maria di Sala, nel Veneziano, da un 25enne veneziano alla guida ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it
Bimbo di 6 anni morso da una vipera mentre gioca in giardino. Arriva Pegaso, la corsa al Meyer - Sinalunga, 26 agosto 2025 – Paura per un bambino di 6 anni a Sinalunga, in provincia di Siena. Come scrive lanazione.it