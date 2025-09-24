L’autodifesa? Già a 6 anni Corsi ad hoc per i bimbi | Prima lezione evitare guai

Sapersi difendersi non significa solo proteggersi da uno schiaffo o da una violenza. Ma anche e soprattutto avere gli strumenti e una prima ’saggezza’ per scongiurarlo. Intuire un potenziale pericolo e avere l’accortezza innanzitutto di disinnescarlo. E i rudimenti per una vita senza guai si possono imparare fin da piccoli, fin da piccolissimi. Addirittura già dai 6 anni di età. Da questa filosofia prende le mosse il progetto ’ Difesa personale per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni ’, messo su dall’associazione 360 Defence, specializzata in difesa personale, in primis per le donne. Un percorso innovativo in città e che ovviamente non può che suscitare stupore e curiosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

