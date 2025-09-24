Lautaro Martinez pronto a ripartire | Cagliari la prossima tappa per il capitano dell’Inter

Lautaro Martinez, pronto al rientro dopo lo stop e la gestione post-sosta, Chivu potrà contare sul Toro al 100% contro i rossoblù. Lautaro Martinez si è “fermato” al Torino. Come sottolinea il Corriere dello Sport, risale al 25 agosto il primo e finora unico gol del capitano in stagione. La serata successiva con l’ Udinese e la sosta delle Nazionali hanno restituito un Lautaro stanco e dolorante alla schiena, costringendo Cristian Chivu a gestirne l’impiego per preservarne la condizione fisica. Ora, però, è arrivato il momento di ripartire. La sua importanza è vitale per l’ Inter, e il tecnico nerazzurro ne è perfettamente consapevole. 🔗 Leggi su Internews24.com

