Lautaro Inter l’argentino pronto a tornare titolare contro il Cagliari | c’è questa certezza in più

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista della sfida di Serie A contro il Cagliari. Tutti i dettagli. Archiviata la ripresa degli allenamenti, l’ Inter prepara la trasferta di sabato 27 settembre all’Unipol Domus contro il Cagliari. Una sfida che segnerà anche il ritorno dal primo minuto di Lautaro Martinez, rimasto inizialmente fuori nelle ultime rotazioni ma pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco nerazzurro. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, il capitano interista tornerà a fare coppia con Marcus Thuram: «Con il Cagliari Lautaro tornerà in coppia con Thuram dal primo minuto, la vittima preferita dell’argentino». 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro inter l8217argentino pronto a tornare titolare contro il cagliari c8217232 questa certezza in pi249

© Internews24.com - Lautaro Inter, l’argentino pronto a tornare titolare contro il Cagliari: c’è questa certezza in più

In questa notizia si parla di: lautaro - inter

Inter, volano stracci. Calhanoglu replica a Lautaro: “Non ho mai tradito”

Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»

Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”

Inter, Lautaro è pronto al rientro: il capitano in campo contro il Cagliari - L'Inter e il suo attaco potranno contare su di lui. Secondo sportpaper.it

lautaro inter l8217argentino prontoInter, Lautaro Martinez è pronto a tornare titolare: le scelte di Chivu contro il Cagliari - L’Inter riabbraccia Lautaro Martinez in vista della trasferta di Cagliari di sabato sera. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Inter L8217argentino Pronto