Lautaro Inter l’argentino pronto a tornare titolare contro il Cagliari | c’è questa certezza in più
Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista della sfida di Serie A contro il Cagliari. Tutti i dettagli. Archiviata la ripresa degli allenamenti, l’ Inter prepara la trasferta di sabato 27 settembre all’Unipol Domus contro il Cagliari. Una sfida che segnerà anche il ritorno dal primo minuto di Lautaro Martinez, rimasto inizialmente fuori nelle ultime rotazioni ma pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco nerazzurro. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, il capitano interista tornerà a fare coppia con Marcus Thuram: «Con il Cagliari Lautaro tornerà in coppia con Thuram dal primo minuto, la vittima preferita dell’argentino». 🔗 Leggi su Internews24.com
