L'ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa ecstasy e ketamina | 32enne arrestato a Bacoli

Nella disponibilità dell'uomo, incensurato, i carabinieri hanno trovato 37mila euro in contanti e sostanza stupefacente di varia natura, tra cui la nota cocaina rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ausiliare - traffico

Bacoli, ausiliare del traffico arrotondava con la droga: in casa migliaia di euro. Arrestato

Bacoli, droga nelle mani di incensurati: Carabinieri arrestano ausiliare del traffico

16 POSTI PER AUSILIARI DEL TRAFFICO SELEZIONE PUBBLICA PER DIPLOMATI SETTEMBRE 2025, BANDO COMPLETO #workisjob #lavoro https://www.workisjob.com/18291/concorso/16-posti-per-ausiliari-del-traffico-selezione-pubblica-per-diplomati-s - facebook.com Vai su Facebook

L'ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli.

L’ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli - Nella disponibilità dell'uomo, incensurato, i carabinieri hanno trovato 37mila euro in contanti e sostanza stupefacente di varia natura, tra cui la nota ... Secondo fanpage.it