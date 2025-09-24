L'ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa ecstasy e ketamina | 32enne arrestato a Bacoli

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella disponibilità dell'uomo, incensurato, i carabinieri hanno trovato 37mila euro in contanti e sostanza stupefacente di varia natura, tra cui la nota cocaina rosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ausiliare - traffico

Bacoli, ausiliare del traffico arrotondava con la droga: in casa migliaia di euro. Arrestato

Bacoli, droga nelle mani di incensurati: Carabinieri arrestano ausiliare del traffico

L'ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli.

ausiliare traffico arrotonda spacciandoL’ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli - Nella disponibilità dell'uomo, incensurato, i carabinieri hanno trovato 37mila euro in contanti e sostanza stupefacente di varia natura, tra cui la nota ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ausiliare Traffico Arrotonda Spacciando