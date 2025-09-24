Nell’ultima puntata di Open Var, Rocchi ha parlato di episodi arbitrali del week end di serie A riguardanti due incontri. Il primo riguardante il rigore su mano di Beukema in Napoli-Pisa, il secondo è Verona- Juventus, dove gli errori sono costati cari a Rapuano e Aureliano “Sul rigore fischiato a Joao Mario tramite review: «La decisione non è corretta, non è calcio di rigore . La dinamica non rende punibile il braccio di Joao Mario, il giocatore va per colpire di testa e la palla spiovente gli colpisce sul braccio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’audio di Verona-Juventus è la conferma che l’arbitro ormai viene radiocomandato dal Var (Tuttosport)