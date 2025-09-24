L' attesa nei pronto soccorso è rientrata all' interno dei parametri ministeriali

La media tra il momento di ingresso e il momento del ricovero negli ospedali del Lazio è scesa di ben dieci ore in due anni. Dai 1600 minuti nel 2022 si è passati ai 950 minuti di attesa nell’estate 2025.A comunicarlo è il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante l’inaugurazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it