L' attacco di droni alla flotilla
Tutto è iniziato con interferenze radio: la musica degli Abba risuona dagli altoparlanti sulle frequenze della flotta appena fuori dalle acque greche. Intorno all'una di notte una forte esplosione, poi boati in successione con il probabile impiego di flash bombs, granate stordenti. Tutto puzzava. 🔗 Leggi su Today.it
Global Sumud Flotilla, colpite nella notte 11 imbarcazioni al largo dell'isola di Creta. Alcuni video mostrano esplosioni intorno e sulle barche. I membri dei vari equipaggi riferiscono di droni, ordigni e lancio di spray urticanti. Segnalati alcuni danni a bordo.
La #Flotilla denuncia nuovi attacchi: esplosioni e droni, non ci fermiamo. #Tajani a #Israele: garantire sicurezza -#Gaza #GlobalSumudFlotilla
Flotilla sotto attacco, colpite 11 imbarcazioni. 'Il governo intervenga, noi andiamo avanti' - Almeno una decina gli attacchi con droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato. ansa.it scrive
Attacco nella notte alla Global Sumud Flotilla al largo di Creta: droni e esplosioni a bordo. Tajani chiede garanzie a Israele - La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari, denuncia attacchi e sabotaggi in acque internazionali. Lo riporta milanofinanza.it