L’ateneo rompe con Israele | Stop agli accordi futuri ma restano i progetti in corso

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Alma Mater, dopo due anni dall’inizio dell’attacco israeliano ancora in corso sulla Striscia di Gaza, interrompe "ogni formale relazione e collaborazione" con Israele, bloccando di fatto accordi e relazioni con "università, istituzioni e aziende israeliane", escludendo però "i progetti di ricerca esistenti non ascrivibili al dual use". Cioè quelli che non hanno alcune applicazione militare e che quindi non potrebbero essere poi utilizzati per scopi bellici. Una presa di posizione netta da parte del Senato accademico, che però, non ha ancora comunicato ’nomi e cognomi’: non è ancora dato sapere, infatti, quali siano i rapporti da troncare nel concreto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

