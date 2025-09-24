L' Asvope in aiuto delle persone detenute | ecco lo spettacolo aperto alla città Processo ad Azucena

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In aiuto e servizio nei confronti dei tanti bisogni delle persone detenute di Palermo da 25 anni. L'Asvope (Associazione di Volontariato Penitenziario) che opera dentro le carceri Pagliarelli ed Ucciardone. invita tutta la cittadinanza allo spettacolo teatrale “Processo ad Azucena” che si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: asvope - aiuto

L'Asvope in aiuto delle persone detenute: ecco lo spettacolo aperto alla città Processo ad Azucena.

L'Asvope in aiuto delle persone detenute: ecco lo spettacolo aperto alla città "Processo ad Azucena" - L'Asvope (Associazione di Volontariato Penitenziario) che opera dentro le carceri Pagliarelli ed Uccia ... Si legge su palermotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Asvope Aiuto Persone Detenute