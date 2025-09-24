L' Asvope in aiuto delle persone detenute | ecco lo spettacolo aperto alla città Processo ad Azucena
In aiuto e servizio nei confronti dei tanti bisogni delle persone detenute di Palermo da 25 anni. L'Asvope (Associazione di Volontariato Penitenziario) che opera dentro le carceri Pagliarelli ed Ucciardone. invita tutta la cittadinanza allo spettacolo teatrale “Processo ad Azucena” che si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: asvope - aiuto
21 settembre ~ Giornata Internazionale della PACE ? Abbiamo dato forma alla PACE con le mani, il corpo, il cuore e le parole dei bambini. Piccoli gesti, grandi significati: amore, aiuto, rispetto, amicizia… Dal loro sguardo nasce la speranza di - facebook.com Vai su Facebook
L'Asvope in aiuto delle persone detenute: ecco lo spettacolo aperto alla città Processo ad Azucena.
L'Asvope in aiuto delle persone detenute: ecco lo spettacolo aperto alla città "Processo ad Azucena" - L'Asvope (Associazione di Volontariato Penitenziario) che opera dentro le carceri Pagliarelli ed Uccia ... Si legge su palermotoday.it