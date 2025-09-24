L’Astrattismo in costante movimento di Trudy Benson dove le forme sono interconnesse nella loro mobilità

Nella realtà contemporanea diviene difficile rimanere fermi sulle idee e sulle considerazioni, proprio perché i tempi in perpetua mutazione e le evoluzioni che inevitabilmente se ne generano impediscono all’individuo di avere dei punti fermi ben definiti; dal punto di vista artistico questa sensazione si può tradurre da un lato con l’esigenza di allontanarsi dalla realtà per evidenziare la necessità di osservare ogni cosa da un punto di vista meno influenzato dalla distrazione dell’estetica, dall’altro ponendo l’accento sulla sovrapposizione e sul fluttuare del flusso energetico che scorre al di sotto del quotidiano e che non può fare a meno di essere percepito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - L’Astrattismo in costante movimento di Trudy Benson, dove le forme sono interconnesse nella loro mobilità

