L' assessore Verì sul debito della Sanità | Ad oggi non quantificabile solite ipotesi fantasiose delle opposizioni
Semplici proiezioni fatte su dati reali a fronte di un disavanzo che al momento non è quantificabile “perché i bilanci delle Asl saranno approvati solo a primavera 2026 e soprattutto perché non è stata ancora definita la quota di fondo sanitario nazionale che spetta all’Abruzzo”. Quelle di Pd e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: assessore - debito
Ho presentato in Consiglio Regionale una proposta di legge per sostenere chi vive situazioni di sovraindebitamento e chi rischia di cadere vittima di usura ed estorsione. La legge prevede un Fondo regionale, sportelli gratuiti di consulenza del debito, sostegn - facebook.com Vai su Facebook
#DirettaConsiglio, #DebitifuoriBilancio, AlessioDAmato_ (Azione): "Senza entrare nel merito, emendamento presentato da assessore @G_RIGHINITW non ha nulla che vedere con i debiti fuori bilancio, improprio usare questo strumento, non capisco urgenz - X Vai su X