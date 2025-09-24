L’assessora allo Sport e Pari Opportunità Ferrante | Orgoglio per medaglia Procida a Mondiali Para Swimming
Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, con tutta l’Amministrazione Comunale, “porge le più sentite congratulazioni ad Angela? Procida per la splendida medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali Para Swimming 2025 a Singapore, nella prova dei 100?m dorso categoria S2”. “ Questo risultato – afferma l’assessora Ferrante – è un motivo di immenso orgoglio per la nostra città e per l’intero movimento paralimpico. Angela ha affrontato la gara con coraggio, disciplina e determinazione, e il suo podio a livello mondiale è un segnale forte: lo sport paralimpico è parte viva della nostra identità collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
