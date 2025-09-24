L' assessora allo Sport di Bologna | Inaccettabile la presenza del team israeliano al Giro d' Emilia

24 set 2025

Roberta Li Calzi invita gli organizzatori a escludere la Premier Tech dalla gara in programma il 4 ottobre. Le minacce dei centri sociali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

