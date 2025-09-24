L’Assedio di Compsa | storia teatro e sapori al Parco Archeologico

Il 27 e 28 settembre il suggestivo Parco Archeologico di Compsa ospiterà la quinta edizione de “L’Assedio di Compsa”, rievocazione storico-teatrale che porterà in scena figure emblematiche della storia locale, tra spettacoli, narrazione e tradizione.La manifestazione prenderà il via sabato 27. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: assedio - compsa

? Ritorna l'appuntamento con l'Assedio di Compsa - V edizione! Il 27 e 28 settembre 2025 "vieni a vivere la storia" a Conza della Campania con i nostri spettacoli, che quest'anno ci racconteranno dei Conti Gesualdo di Conza e di Gavio Ponzio. ? I Gesu - facebook.com Vai su Facebook

