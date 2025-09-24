L’Assedio di Compsa | storia teatro e sapori al Parco Archeologico

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 e 28 settembre il suggestivo Parco Archeologico di Compsa ospiterà la quinta edizione de “L’Assedio di Compsa”, rievocazione storico-teatrale che porterà in scena figure emblematiche della storia locale, tra spettacoli, narrazione e tradizione.La manifestazione prenderà il via sabato 27. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assedio - compsa

