L’assassino di Sharon Verzeni e la condanna per i maltrattamenti a madre e sorella | Sangare prevaricatore e intimidatorio

Bergamo, 24 settembre 2025 – Per i maltrattamenti ai danni della madre Katadou Diallo e della sorella, Awa (entrambe non si sono costituite parti civili) Moussa Sangare, 31 anni - in carcere a San Vittore per l’omicidio di Sharon Verzeni - a fine luglio ha rimediato una condanna in abbreviato a tre anni e 8 mesi. Ora si conoscono le motivazioni di quella sentenza. I fatti contestati sono concentrati in un arco di periodo ben definito, tra aprile 2023 e maggio 2024, in pratica dopo che l’imputato (assistito dall’avvocato Maj), personalità narcisistica (come hanno evidenziato i periti) chiusa la parentesi londinese, era tornato a vivere presso l’abitazione familiare, a Suisio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’assassino di Sharon Verzeni e la condanna per i maltrattamenti a madre e sorella: Sangare “prevaricatore e intimidatorio”

