L' Asp semplifica le procedure per la distribuzione di farmaci | richieste e ritiro nei comuni di residenza

Non sarà più necessario per i cittadini che vivono nei paesi del Distretto 36 andare a Bagheria per ritirare i medicinali distribuiti dalle farmacie dell’Asp. Da mercoledì primo ottobre, grazie a un progetto sperimentale, gli utenti potranno infatti consegnare la propria richiesta direttamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: semplifica - procedure

Affido familiare, la Regione semplifica le procedure: pubblicati i moduli per candidarsi

Il Ministero del Lavoro semplifica le procedure affinché le famiglie possano ottenere la conferma del sussidio per un altro anno seguendo passaggi più snelli

SANITA' | Due sentenze del Tar bocciano le procedure semplificate che la Regione Lombardia ha adottato per assumere professionisti non comunitari negli ospedali: «Personale potenzialmente non qualificato» - facebook.com Vai su Facebook

Priorità: semplificazione delle procedure, sviluppo sostenibile del territorio e nuove opportunità per cittadini e imprese. Un progetto che riparte frutto della sinergia tra istituzioni e del dialogo con tutti i soggetti coinvolti. - X Vai su X

L'Asp semplifica le procedure per la distribuzione di farmaci: richieste e ritiro nei comuni di residenza.

Fibra ottica, ecco come l’intelligenza artificiale semplifica progettazione e distribuzione delle reti - Nokia lancia Broadband Easy, una piattaforma digitale e una serie di servizi che hanno l’ambizione di supportare gli operatori che vogliono semplificare e accelerare il processo di distribuzione della ... Riporta corrierecomunicazioni.it