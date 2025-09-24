L' Asp semplifica le procedure per la distribuzione di farmaci | richieste e ritiro nei comuni di residenza

Non sarà più necessario per i cittadini che vivono nei paesi del Distretto 36 andare a Bagheria per ritirare i medicinali distribuiti dalle farmacie dell’Asp. Da mercoledì primo ottobre, grazie a un progetto sperimentale, gli utenti potranno infatti consegnare la propria richiesta direttamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

