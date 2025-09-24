L’Asl gli nega il suicidio assistito anziano ligure di 79 anni muore in Svizzera

Tg24.sky.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano di 79 anni affetto da una patologia degenerativa irreversibile, ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera ed è morto lunedì 22 settembre. Lo scorso febbraio aveva chiesto il fine vita all’Asl che però gli aveva negato l’accesso al servizio. L’uomo, originario della Liguria, ha attraversato la frontiera accompagnato da Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, iscritte a Soccorso Civile, l'associazione che fornisce assistenza alle persone malate che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

l8217asl gli nega il suicidio assistito anziano ligure di 79 anni muore in svizzera

© Tg24.sky.it - L’Asl gli nega il suicidio assistito, anziano ligure di 79 anni muore in Svizzera

In questa notizia si parla di: nega - suicidio

l8217asl nega suicidio assistitoSuicidio assistito, 79enne ligure muore in Svizzera dopo diniego dell’azienda sanitaria - 'Fabrizio', un 79enne ligure affetto da una patologia degenerativa a cui l'azienda sanitaria regionale aveva negato l'accesso al suicidio assistito, è morto ... Secondo lapresse.it

l8217asl nega suicidio assistitoSuicidio assistito: anziano ligure si reca in Svizzera dopo il diniego della Asl, lo accompagneranno due volontari - Di fronte al rifiuto da parte della ASL ligure di riconoscere il diritto al suicidio assistito, un uomo di 79 anni, residente in Liguria e ... Si legge su telenord.it

Cerca Video su questo argomento: L8217asl Nega Suicidio Assistito