Un anziano di 79 anni affetto da una patologia degenerativa irreversibile, ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera ed è morto lunedì 22 settembre. Lo scorso febbraio aveva chiesto il fine vita all’Asl che però gli aveva negato l’accesso al servizio. L’uomo, originario della Liguria, ha attraversato la frontiera accompagnato da Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, iscritte a Soccorso Civile, l'associazione che fornisce assistenza alle persone malate che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - L’Asl gli nega il suicidio assistito, anziano ligure di 79 anni muore in Svizzera