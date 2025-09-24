L’Asl gli nega il suicidio assistito anziano ligure di 79 anni muore in Svizzera
Un anziano di 79 anni affetto da una patologia degenerativa irreversibile, ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera ed è morto lunedì 22 settembre. Lo scorso febbraio aveva chiesto il fine vita all’Asl che però gli aveva negato l’accesso al servizio. L’uomo, originario della Liguria, ha attraversato la frontiera accompagnato da Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, iscritte a Soccorso Civile, l'associazione che fornisce assistenza alle persone malate che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: nega - suicidio
Piemonte, Pro Vita Famiglia: “Accelerano sul suicidio assistito e negano cure a migliaia di malati” - facebook.com Vai su Facebook
Anziano ligure chiede suicidio assistito, la Asl nega ma Marco Cappato offre aiuto - X Vai su X
Suicidio assistito, 79enne ligure muore in Svizzera dopo diniego dell’azienda sanitaria - 'Fabrizio', un 79enne ligure affetto da una patologia degenerativa a cui l'azienda sanitaria regionale aveva negato l'accesso al suicidio assistito, è morto ... Secondo lapresse.it
Suicidio assistito: anziano ligure si reca in Svizzera dopo il diniego della Asl, lo accompagneranno due volontari - Di fronte al rifiuto da parte della ASL ligure di riconoscere il diritto al suicidio assistito, un uomo di 79 anni, residente in Liguria e ... Si legge su telenord.it