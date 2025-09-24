L'asfalto si solleva in mezzo alla strada e blocca un autobus | traffico in tilt e vie allagate a Monza
In via Mentana a Monza un pezzo di asfalto si è sollevato e ha bloccato un autobus di passaggio. Il cedimento potrebbe essere stato causato dalle intense precipitazioni del 24 settembre che, anche per via dei tombini che sono saltati, hanno allagato le strade cittadine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
