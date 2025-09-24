L’Ascoli centra la terza vittoria di fila Al Del Duca non c’è scampo per il Pineto
ASCOLI 3 PINETO 0 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (dal 25’ s.t. Ndoj), Damiani; Del Sole (dal 17’ p.t. Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (dal 36’ s.t. Palazzino); Gori (dal 25’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Corradini. All. Agostinone (Tomei squalificato) PINETO (4-3-3) Tonti; Baggi (dal 10’ s.t. Gagliardi), Postiglione (dal 1’ s.t. Capomaggio), Serbouti, Ienco; Viero (dal 10’ s.t. Lombardi), Germinario (dal 10’ s.t. Mastropietro) Schirone; Pellegrino, D’Andrea (dal 40’ s.t. Marrancone), Bruzzaniti. Panchina: Marone, Verna, Amadio, Borsoi, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Di Lazzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ascoli - centra
Trovata morta in centro storico ad Ascoli una mamma di 37 anni: ecco la principale ipotesi - facebook.com Vai su Facebook
Terza vittoria dell'Italbasket agli Europei, Spagna piegata 67-63 - LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Un match pazzo, che però esalta la grinta e la capacità di non mollare mai dell’Italbasket, che ‘vedè la testa del Girone C di Eurobasket 2025. Riporta iltempo.it